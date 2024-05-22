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Курские новости

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На аварийно-опасном участке дороги в Курске установили камеру фиксации нарушений

На аварийно-опасном участке дороги в Курске установили камеру фиксации нарушений

В региональном министерстве транспорта жителей Курска предупредили о том, что в городе появилась новая камера фиксации нарушений ПДДВ региональном министерстве транспорта жителей Курска предупредили о том, что в городе появилась новая камера фиксации нарушений ПДД.

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