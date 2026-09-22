Главный гоночный инженер «Хонды»: «В работе над мотором наблюдается прогресс»

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана . «Мы демонстрируем хороший прогресс с точки зрения работы с внесенными улучшениями – что было видно на примере этапов в Монце и Мадриде.