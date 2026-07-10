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Летняя лига НБА. «Бруклин» Дёмина встретится с «Нью-Йорком», «Майами» Голдина сыграет против «Милуоки» и другие матчи

В раннем матче «Майами» и Влад Голдин встретятся с «Милуоки». «Бруклин» и Егор Дёмин сыграют против «Нью-Йорка».

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