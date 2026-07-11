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Донецкая группа новостей

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Узбекистан и Беларусь подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнёрства между двумя странами

Узбекистан и Беларусь подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнёрства между двумя странами

**❗️Нам очень нужно, чтобы узбекские люди семьями переезжали в Беларусь, мы мечтаем об этом** — Лукашенко** ** Узбекистан и Беларусь подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнёрства между двумя странами Помимо этого президент призвал граждан Узбекистана переезжать в страну, чтобы белорусская земля не пустела: _«Нам очень нужно, чтобы узбекские люди семьями приезжали в Беларусь.

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