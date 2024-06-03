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Британия толкает мир на порог ядерной катастрофы. Россия должна готовиться к самому худшему сценарию

Британия толкает мир на порог ядерной катастрофы. Россия должна готовиться к самому худшему сценарию

Фото: mil.ru Вчера 10K прочитали Западные кураторы Украины в приступе русофобии поставили мир под угрозу наступления атомной войны.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Готовиться Россия будет как всегда после получения удара. Заранее готовиться это вызвать недовольство своих заклятых врагов. Патриотизм не поможет.
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14 час.

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