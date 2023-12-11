Украина переходит к обороне: последствия, риски, возможности

Похоже, что украинское контрнаступление, начавшееся 4 июня 2023 года, подходит к концу, по крайней мере, президент Украины Зеленский объявил о строительстве эшелонированной линии обороны, которую уже прозвали «линией Зеленского», по аналогии с российской «линией Суровикина».
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