ВСУ атаковали военный аэродром в Курской области

ВСУ пытались с воздуха атаковать объекты Министерства обороны РФ в Курской области. Накануне целью масштабного налета украинских БПЛА стал военный аэродром Халино, расположенный в нескольких километрах от областного центра.
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