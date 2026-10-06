Сбер представил Kandinsky 6.0 Video — модель для генерации видео со звуком

Модель умеет генерировать видео из текстового описания сцены либо используя референсное изображение. Продолжительность ролика пока ограничена пятью секундами, а максимальное разрешение достигает Full HD после апскейлинга.
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