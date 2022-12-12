Салат «Новогодний»

Не знаю как вы, но я еще помню те времена, когда кто-то приносил на работу на листочке написанный от руки интересный рецепт какого-нибудь салата, и все аккуратно, передавая его друг к другу как великую ценность, переписывали его себе в тетрадку.
Не знаю как вы, но я еще помню те времена, когда кто-то приносил на работу на листочке написанный от руки интересный рецепт какого-нибудь салата, и все аккуратно, передавая его друг к другу как великую ценность, переписывали его себе в тетрадку.
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