Поварёнок с лучшими рецептами

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Салат «Новогодний»

Салат «Новогодний»

Не знаю как вы, но я еще помню те времена, когда кто-то приносил на работу на листочке написанный от руки интересный рецепт какого-нибудь салата, и все аккуратно, передавая его друг к другу как великую ценность, переписывали его себе в тетрадку.

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