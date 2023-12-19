Секретный фарватер: впервые с начала СВО турки пропустили через Босфор боевой корабль для Украины

Это законная цель для нашего ЧФ. Москва обязана дать команду «Бей!», но не дать тральщику «Черкассы» пройти в Одессу Сергей Ищенко Фото: Александр Рюмин/ ТАСС Утром 18 декабря из Турции пришла новость, озадачившая у нас в стране многих.