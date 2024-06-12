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Закон, порядок, государство

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Школьникам Забайкальском крае торжественно вручили первые паспорта

В День России юные читинцы получили свой главный документ гражданина Российской Федерации. В праздничной обстановке 13 школьников, занимающих активную гражданскую позицию и являющимися активистами Российского движения детей и молодежи «Движение первых», поднялись на сцену площади имени Ленина.

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