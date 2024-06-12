Школьникам Забайкальском крае торжественно вручили первые паспорта

В День России юные читинцы получили свой главный документ гражданина Российской Федерации. В праздничной обстановке 13 школьников, занимающих активную гражданскую позицию и являющимися активистами Российского движения детей и молодежи «Движение первых», поднялись на сцену площади имени Ленина.