Пенсионеры получат бесплатный вход и плов 23 октября

Женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет при предъявлении паспорта и пенсионного удостоверения или «Социальной карты» могут бесплатно посещать Новосибирский зоопарк в рамках Декады пожилого человека.
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