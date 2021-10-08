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Безбилетник разбил стеклянные створки турникета в московском метро

Безбилетник разбил стеклянные створки турникета в московском метро

На юго-западе Москвы безбилетник разбил створки турникета на входе в метро и забежал в вагон поезда. Личность мужчины быстро установили, правоохранители возбудили дело о вандализме, говорится в сообщении пресс-службы УВД на столичной подземке.

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