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Газета.ру

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Боксер Сусленков назвал Дмитрия Бивола фаворитом поединка против Каллума Смита

Боксер Сусленков назвал Дмитрия Бивола фаворитом поединка против Каллума Смита

Входящий в топ-10 рейтинга тяжеловесов WBA россиянин Артем Сусленков в беседе с «Газетой.Ru» отреагировал на официальный анонс боя между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом.

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