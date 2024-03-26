Мисин заявил о возвращении Пугачевой к своему юбилею: «Она готовится»

Алла Борисовна начала совершенно новую жизнь после решения уехать за границу. Помимо того, что сейчас у Примадонны есть возможность наслаждаться шумом волн и наблюдать за пальмами, она также ворвалась в шоу-бизнес и имеет возможность выступать перед своим зрителем.
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