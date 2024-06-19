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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухаммад Наимов: «Иншаллах, в 2025 году подерусь за пояс UFC»

«Хочу драться за пояс в 2025 году, Иншааллах. Я приложу все усилия, чтобы достичь своей цели. Мне не нужны бронза или серебро, я иду только за золотом», − сказал полулегковес UFC Мухаммад Наимов.

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