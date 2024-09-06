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Бывший физио Циципаса о прекращении сотрудничества грека с отцом: «Их отношения уже несколько лет нестабильные»

Бывший физио Циципаса о прекращении сотрудничества грека с отцом: «Их отношения уже несколько лет нестабильные»

Бьянки долгое время был личным физио грека. «Их отношения уже несколько лет нестабильные. Каждый раз, когда Стефанос хотел порвать [рабочие отношения] с отцом, его мать прибегала и говорила: «Ты не можешь с ним так поступить, он посвятил тебе всю свою жизнь».

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