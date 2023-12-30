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Директор «Аль-Насра»: «С влиянием Роналду ничто не сравнится. Он ставит очень высокую планку. Оцените число его голов и ассистов»

Директор «Аль-Насра»: «С влиянием Роналду ничто не сравнится. Он ставит очень высокую планку. Оцените число его голов и ассистов»

«Криштиану с первого дня реагировал очень положительно. Не только он, но и его семья и его персонал. Это стало очень важным фактором его хорошей игры с момента дебюта.

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