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Окружение Мбаппе и «ПСЖ» ведут переговоры о погашении задолженности. Сообщалось, что Килиану должны около 100 млн евро 

Окружение Мбаппе и «ПСЖ» ведут переговоры о погашении задолженности. Сообщалось, что Килиану должны около 100 млн евро 

Как пишет Marca, наиболее вероятно, что стороны смогут договориться, тогда «ПСЖ» выплатит Мбаппе положенные деньги.

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