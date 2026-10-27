С самого начала копия советского дальнего бомбардировщика Ту-16, получившего в КНР обозначение Н-6 (Hōng-6), рассматривалась как средство доставки китайского ядерного оружия.
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