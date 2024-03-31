Интересная жизнь с Vera Star События произошедшие 22 марта запустили цепь событий ход которых уже не остановить.
"Приказ "валить" комедианта уже отдан": Путин получил доказательства и принял долгожданное решение. Обнулять будут ракетами
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Константин Самарин
Кому нужна марионетка? Валить надо кукловодов.
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53 мин.
Леопольд Счастливый
да не нужны эти переговоры! С кем ?! С фашистами? Ихний рупор гордон орет, что фашистская россия напала на укропию! Обязательно поймать эту тварь и объяснить ему, кто такие фашисты! Им бесполезно что-либо объяснять! а потому уничтожать до конца! Освобождать всю украину! Устанавливать нашу власть. другого не дано. Да............гибнут и наши..........но это война на выживание! Если не мы их, то они нас!
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30 мин.
Сергей Лобачев
Интересно, сколько раз Зеленский уже пожалел что полез в это болото президентское? Сидел бы спокойно в своем 95 квартале нюхал кокаин и горя не знал бы. Так нет же, порулить захотелось.
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12 мин.
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