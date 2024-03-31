"Приказ "валить" комедианта уже отдан": Путин получил доказательства и принял долгожданное решение. Обнулять будут ракетами

Леопольд Счастливый

да не нужны эти переговоры! С кем ?! С фашистами? Ихний рупор гордон орет, что фашистская россия напала на укропию! Обязательно поймать эту тварь и объяснить ему, кто такие фашисты! Им бесполезно что-либо объяснять! а потому уничтожать до конца! Освобождать всю украину! Устанавливать нашу власть. другого не дано. Да............гибнут и наши..........но это война на выживание! Если не мы их, то они нас!