Прокуратура ЯНАО начала проверку по сообщению о поджоге вертолета в Ноябрьске

В Ноябрьске, по данным СМИ, школьники подожгли вертолет. Сотрудники прокуратуры Ямала проверяют информацию о хулиганстве детей в аэропорту, сообщили «Север-Прессу» в надзорном ведомстве автономного округа.
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