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Отделения ПЗРК «Игла» перехватили беспилотный «рой» условного противника в ходе Всеармейского конкурса войсковой ПВО

Отделения ПЗРК «Игла» перехватили беспилотный «рой» условного противника в ходе Всеармейского конкурса войсковой ПВО

Стрелки-зенитчики Вооруженных Сил России в течение очередного конкурсного дня выполняли стрельбы из 7,62-мм пулемета ПКТ по мишени, имитирующей беспилотные летательные аппараты, а также из ПЗРК «Игла» по внезапно появляющемуся ударному вертолету в движении и по скоростной воздушной цели с места на встречу и вдогон.

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