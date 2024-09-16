Смолянин Анатолий Кругликов попал в топ-10 чемпионата мира по бегу в Венгрии

Спортсмен бежал шесть суток В Венгрии завершился чемпионат мира по бегу, который длился 144 часа. На GOMU-EMU 6-DAY WORLD CHAMPIONSHIP 2024 приехали 111 бегунов со всего мира, в том числе и 68-летний смолянин Анатолий Кругликов.