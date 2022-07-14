Reuters: Палата представителей США ограничила поставки Турции истребителей F-16

Палата представителей США ограничила поставки Турции истребителей F-16, проголосовав за поправку к оборонному бюджету - от Турции требуются гарантии того, что ее ВВС не будут вторгаться в воздушное пространство Греции, сообщает РИА "Новости".
Палата представителей США ограничила поставки Турции истребителей F-16, проголосовав за поправку к оборонному бюджету - от Турции требуются гарантии того, что ее ВВС не будут вторгаться в воздушное пространство Греции, сообщает РИА "Новости".
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