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Reuters: Палата представителей США ограничила поставки Турции истребителей F-16

Reuters: Палата представителей США ограничила поставки Турции истребителей F-16

Палата представителей США ограничила поставки Турции истребителей F-16, проголосовав за поправку к оборонному бюджету - от Турции требуются гарантии того, что ее ВВС не будут вторгаться в воздушное пространство Греции, сообщает РИА "Новости".

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