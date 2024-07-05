СК расследует преступления ВСУ в отношении мирных жителей ДНР и Кубани

Следственный комитет Российской Федерации (СКР) проводит расследование преступлений, совершенных украинскими военными, которые привели к гибели мирных жителей в Краснодарском крае и Донецкой Народной Республике.
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