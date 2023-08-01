Военное обозрение

3 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Все таджики стали россиянами?За последние 6 ме...
  • Алекс Архипов
    Если долго мучится, что-нибудь получится.Военкоры: ВСУ акт...
  • Владимир Самборский
    Ничего не надо опровергать! Пусть дрожат по каждому поводу, а то стали слишком бренчать оружием.Президент Белорус...

При посещении пункта управления войсками в Запорожской области генерал Герасимов уделил особое внимание контрбатарейной борьбе

При посещении пункта управления войсками в Запорожской области генерал Герасимов уделил особое внимание контрбатарейной борьбе

Министерство обороны РФ сообщает о проверке начальников Генштаба ВС РФ передового пункта управления войсками на территории Запорожской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх