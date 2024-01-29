Кирилл Поляков посетил перед открытием станцию метро "Ладожская"

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков посети перед открытием станцию метро «Ладожская». В рамках капитального ремонта обновили помещение здания Ладожского вокзала, которое примыкает к вестибюлю метро.
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