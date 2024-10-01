Политика как он...
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Политика как она есть

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Боррель призвал разрешить удары западным оружием по аэропортам России

Боррель призвал разрешить удары западным оружием по аэропортам России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что призывает западных союзников Киева разрешить ВСУ бить западным оружием по аэропортам и ракетным площадкам на территории России.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Скотина
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16 час.
Traveller
А где Следственный комитет РФ? Объявить в розыск, послать П&amp;Б для приведения в исполнение.
Ответить
10 час.

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