Отстранение российских биатлонистов, «Барселона» и «Аталанта» в 1/4 финала ЛЕ, комиссия ОКР обратилась к Баху, пенальти в ворота «Спартака» признан ошибочным и другие новости

1. Определились все четвертьфиналисты еврокубков. В Лиге Европы «Барса» одержала волевую победу над «Галатасараем» в гостях и продлила серию без поражений – у каталонцев отличный настрой перед класико.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх