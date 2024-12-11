Глава Следкома РФ взял под контроль дело о смерти новорожденной в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому принять меры для оперативного завершения расследования уголовного дела, связанного с гибелью новорожденной в Набережных Челнах.
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