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Бывший американский разведчик Риттер возмущен высказыванием Болтона о Путине

Бывший американский разведчик Риттер возмущен высказыванием Болтона о Путине

Бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер очень эмоционально воспринял заявление бывшего советника президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о российском лидере Владимире Путине.

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Комментарии
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Eduard
Не Болтон,а &quot;Болтун&quot;,или &quot;Болт&quot;!
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11 час.
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