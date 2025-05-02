Бывший американский разведчик Риттер возмущен высказыванием Болтона о Путине

Бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер очень эмоционально воспринял заявление бывшего советника президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о российском лидере Владимире Путине.
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