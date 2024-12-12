ЦБ и Минфин готовы гарантировать иностранным инвесторам вывод активов

Минфин и Центробанк подготовили проект указа президента, который дает гарантии новым иностранным инвесторам на то, что они смогут вывести вложения из России, следует из выступления в Госдуме замминистра финансов Алексея Моисеева.
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