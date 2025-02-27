В Хабаровском крае проверяют дом престарелых из-за стриптиза «Бабы-яги»

Министерство соцзащиты Хабаровского края организовало проверку после появления в сети видео со стриптизом аниматора в костюме Бабы-яги на празднике в доме престарелых в Комсомольске-на-Амуре ко Дню защитника Отечества.
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