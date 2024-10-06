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Новости Омска

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Из Омска отменили несколько рейсов в Сочи

Из Омска отменили несколько рейсов в Сочи. Это связано с сезонным снижением спроса. Кроме того, с октября отменен прямой рейс в Уфу.

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