К 2030 году в Мексике может возникнуть дефицит сырой нефти Сейчас страна активно расширяет свои нефтеперерабатывающие мощности, экспортирует нефть.
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К 2030 году в Мексике может возникнуть дефицит сырой нефти Сейчас страна активно расширяет свои нефтеперерабатывающие мощности, экспортирует нефть.
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