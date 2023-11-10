Как россияне скупают валюту и почему усилился отток капитала. Обзор Банки.ру

После того как российских экспортеров обязали продавать не менее 90% от валютной выручки, объем продаж валюты на рынке достиг максимума за год — 822,9 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на обзор Банка России.
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