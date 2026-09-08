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Пятый канал

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Кошмар в дверном глазке: мужчина пришел в маске клоуна с топором к бывшей жене

Кошмар в дверном глазке: мужчина пришел в маске клоуна с топором к бывшей жене

Жуткий инцидент в британском Танбридж-Уэллсе завершился судом над мужчиной, который в маске клоуна пришел к дому бывшей жены с топором и устроил пугающую сцену.

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