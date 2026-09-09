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Газета.ру

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SPPS: сложности в поиске подходящего партнера могут объясняться скрытой мотивацией

SPPS: сложности в поиске подходящего партнера могут объясняться скрытой мотивацией

сихологи выяснили, что успех в поиске партнера во многом зависит от того, зачем человек вообще стремится к отношениям: те, кем движет искреннее желание близости, добиваются большего, чем те, кто ищет партнера ради одобрения окружающих.

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