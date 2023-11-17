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Жизнь и смерть Валентина Пургина — Героя СССР и самого дерзкого самозванца в истории страны

Жизнь и смерть Валентина Пургина — Героя СССР и самого дерзкого самозванца в истории страны

История, в том числе отечественная, знает немало самозванцев, которые успешно водили за нос людей. Но хроники их похождений меркнут перед невероятными приключениями Владимира Голубенко, которого знали как военного журналиста, Героя Советского Союза, Валентина Пургина.

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