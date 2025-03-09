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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Assassin's Creed: Shadows на старте будет поддерживать DLSS 4 и другие технологии генераци...

Assassin's Creed: Shadows на старте будет поддерживать DLSS 4 и другие технологии генераци...

Assassin's Creed: Shadows на старте будет поддерживать DLSS 4 и другие технологии генерации кадровAssassin’s Creed: Shadows выйдет уже через пару недель и на момент релиза предложит поддержку самых современных графических технологий.

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