Assassin's Creed: Shadows на старте будет поддерживать DLSS 4 и другие технологии генераци...

Assassin's Creed: Shadows на старте будет поддерживать DLSS 4 и другие технологии генерации кадровAssassin’s Creed: Shadows выйдет уже через пару недель и на момент релиза предложит поддержку самых современных графических технологий.
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