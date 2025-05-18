20 мая 2025 года с 14.00 до 15.00 г.Осиповичи выездной приём граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию предприятия, проведёт первый заместитель генерального директора - главный инженер РУП ´Могилёвоблгаз´ Изергин Егор Евгеньевич .