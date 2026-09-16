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Мировое обозрение

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Найденное в Танзании древнее животное возрастом 240 миллионов лет заставило ученых пересмотреть хронологию появления динозавров

Найденное в Танзании древнее животное возрастом 240 миллионов лет заставило ученых пересмотреть хронологию появления динозавров

Окаменелости, пролежавшие в ящиках лондонского Музея естественной истории почти шестьдесят лет, наконец обрели голос.

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