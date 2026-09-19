Камболов: Южной Осетии предстоит преодолеть ошибки прошлого

Марат Камболов, временно исполняющий обязанности главы Южной Осетии, акцентировал внимание на необходимости исправления прошлых ошибок после выборов 18 сентября.
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