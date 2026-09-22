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ТАСС

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ВСУ потеряли 134 дрона коптерного типа за сутки из-за действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли 134 дрона коптерного типа за сутки из-за действий группировки "Юг"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 134 тяжелых беспилотника коптерного типа и 103 БПЛА самолетного типа.

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