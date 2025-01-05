Минюст Украины пополнил госбюджет краденными российскими активами

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В истории это не о Карфагене, а о Трое. В реальности все происходит интереснее. А подается во СМИ еще интереснее! Во первых, утраченные окончательно или не совсем деньги, которые работали за границей, не важно, частные или государственные еще не до конца пропали. Будут суды - как без этого в современном мире, вернут что-то или нет, зависит исключительно от нас. Будем сильными и влиятельными - никуда не денутся! Другой вопрос, обыватели могут про это не узнать - к примеру, вы в курсе, что американцы постепенно договариваются с Ираном об их замороженных активах. Если персы будут стоять на своем и будут нужны США в их построениях - вернут все до последнего цента. Не возвращают никому не нужным карликам, если у тебя есть влияние и сила, рано или поздно придется возвращать. Когда издержки того, что страна-Х враждебна США превысят стоимость замороженных активов. Хазин утверждает, что США и Иран уже договариваются о долге и компенсациях. Второй аспект. Доллары в объемах наших замороженных госактивов - это то, что в политэкономии называли "фиктивными активами". Грубо говоря, стоимость денег определяется исключительно общественным договором, сами по себе монеты и купюры ценности не имеют, себестоимость производства мизерная, но повторно потраченные ресурсы уже не используешь. В свете приближающегося глобального кризиса умные и прозорливые "буржуины" стремятся купить реальные активы - производства, от добычи ресурсов до изготовления готового продукта. Потому как доллар может заменить условное "амеро" в стране или международной торговле, а тонну руды или продовольствия ничем не заменишь. Говоря грубо, благодаря санкциям Россия обменяла фиктивные активы из ЗВР Центробанка на собственность, выраженную в реальных активах, принадлежащую резидентам недружественных стран или собственно странам. При чем, заморозили за границей около 300 млрд долларов, а мы в отместку забрали собственности на 350 млрд. Но эти подсчеты верны "в целом", с точки зрения макроэкономики. Государство в целом в плюсе, а среди частников возможны варианты. Кто-то весьма обогатился, кто-то многое потерял.