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ГлагоL

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Почему вода в бочке быстро зеленеет и как этого избежать

Почему вода в бочке быстро зеленеет и как этого избежать

Кажется, чего проще: подставил бочку под водосток — и бесплатная мягкая вода для полива готова. Но уже через неделю из бочки начинает нести болотом, а сама вода превращается в зеленый кисель, которым и огурцы-то поливать страшно.

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