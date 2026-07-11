Почему вода в бочке быстро зеленеет и как этого избежать

Кажется, чего проще: подставил бочку под водосток — и бесплатная мягкая вода для полива готова. Но уже через неделю из бочки начинает нести болотом, а сама вода превращается в зеленый кисель, которым и огурцы-то поливать страшно.
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