Фото: diletant-ik.mirtesen.ru Выпускниц заставили снять нижнее бельё в школе №62 перед ЕГЭ по русскому языку во вторник, 28 мая, об этом сообщил один из очевидцев.
В Воронеже девушек заставили снимать белье на ЕГЭ
Комментарии
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МС
Марина Свобода
какой позор. и главное, мужики с металлоискателями. А девочки еще совсем юные. Не все испорченые.
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7 час.
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сдача ЕГЭ в наших школах страшнее,чем приемка преступников в полиции .ПОЗОР
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5 час.
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5 час.
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