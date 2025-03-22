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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дана Уайт: «Бой Джонс – Аспиналл состоится. Сделка уже почти заключена»

«Этот бой состоится. Сделка уже почти заключена, но пока не до конца. Осталось решить, когда пройдет бой, подписать контракт», – сказал Дана Уайт.

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