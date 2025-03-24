Список товаров с контролируемыми ценами в России предложили урезать

Российским властям следует пересмотреть и урезать список социально значимых товаров с контролируемыми ценами, поскольку многие позиции из него за последние 15 лет стали премиальными и не должны подвергаться внешнему регулированию.
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